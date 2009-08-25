На Афоне в ДТП погиб паломник

Один человек погиб и 18 пострадали 24 августа в дорожно-транспортном происшествии на Афоне - монашеской республике на севере Греции, сообщает РИА "Новости".

Перевернулся автомобильный прицеп, в котором ехали паломники в монастырь св. Павла от причала на морском побережье.

В результате аварии погиб 46-летний греческий паломник. Двое тяжело травмированных - граждане Кипра и Сирии - были доставлены на спасательном вертолете в Салоники, еще 16 человек были госпитализированы в больницу неподалеку от Афона.

Полиция расследует происшествие.

*** Святая гора Афон - федерация из 20 православных монастырей на лесистом полуострове в Греции. Афон является центром монашества и крупнейшим хранилищем древних рукописей и произведений церковного искусства.