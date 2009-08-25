В США 76-летняя актриса поселилась в церкви

76-летняя актриса Рорри Клэр Эдвардс превратила в свой дом католическую церковь, сообщает Dallas News. Построенный в 1910 году храм св. Иосифа в Далласе бездействовал несколько десятков лет, в нем не было водопровода, канализации, электричества и отопления.

"Я думала, что ты просто покупаешь здание и переезжаешь в него", - вспоминает Эдвардс. Однако на то, чтобы превратить церковь в жилище, оборудовав его всеми современными удобствами, ушел год.

По словам актрисы, самым трудным было получить все необходимые разрешения от городских властей и ведомства, занимающегося сохранением архитектурного наследия Далласа. Власти остались довольны, так как все сделанные Эдвардс изменения не затронули архитектурную конструкцию здания - появившиеся в храме "комнаты" отгорожены не стенами, а лишь массивной антикварной мебелью. Неправительственная организация по охране архитектурных памятников "Preservation Dallas" даже наградила Эдвардс премией за лучший проект консервации исторического здания.

Эдвардс опасалась, что не меньше трудностей у нее будет с Католической Церковью, однако для того, чтобы храм св. Иосифа превратился из священного помещения в жилое, не потребовалось никаких дополнительных формальностей.

Представитель католической епархии Далласа заявил, что освященное здание утрачивает свой статус, если оно начинает на постоянной основе использоваться как светское. Церковные каноны "предусматривают несколько вариантов перевода бывшего храма в статус нерелигиозного помещения. Один из них - продажа здания для светского использования", - пояснил сотрудник диоцеза.

По словам Эдвардс, она переехала в свой новый дом "не ради религии, а ради архитектуры". "Я всегда хотела жить в церкви или в театре, потому что это очень драматичные и необычные пространства, - рассказывает актриса. - Но в театре ночью страшно".