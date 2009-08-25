В Сербии освободили из-под ареста… церковный колокол

Сербская таможня разрешила ввезти на территорию Сербии церковный колокол, арест на который был наложен 2 мая из-за отсутствия необходимой таможенной документации, сообщает Седмица.Ru.

Сербский контрольно-пограничный пункт «Рибарцы», расположенный на границе с Болгарией, разрешил ввезти в Сербию церковный колокол, который был арестован 2 мая и более трех месяцев пролежал в здании этого КПП.

Колокол был подарен митрополитом Пловдивским Николаем строящемуся храму во имя прп. Иоанна Рильского в с. Паралово. Село находится на территории Сербии, но этническое большинство в нем составляют болгары.

Ценный подарок надеялись перевезти через границу на автобусе, на котором паломники из с. Паралово возвращались из Болгарии домой.

Но несмотря на сопроводительное письмо владыки Николая колокол был арестован. Согласно версии таможенников, проблема заключалась в оформлении документации, в которой было необходимо указать стоимость ввозимого предмета.