В Турции появится религиозное реалити-шоу

Священник, раввин, имам и буддистский монах попытаются обратить атеистов в веру в новой программе турецкого телевидения.

Как пишет The Daily Express, «те, кто увидят свет, выиграют путешествие всей жизни к обретенным святыням».

В качестве приза победителям достанутся паломнические поездки в Ватикан, Иерусалим, Мекку или Тибет. Программа, премьера которой запланирована на сентябрь, уже вызвала резкую критику мусульманской общественности Турции.