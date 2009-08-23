В Турции появится религиозное реалити-шоу
15:03, 23 августа 2009Мир
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Чтобы обратить атеистов в веру
Священник, раввин, имам и буддистский монах попытаются обратить атеистов в веру в новой программе турецкого телевидения.
Как пишет The Daily Express, «те, кто увидят свет, выиграют путешествие всей жизни к обретенным святыням».
В качестве приза победителям достанутся паломнические поездки в Ватикан, Иерусалим, Мекку или Тибет. Программа, премьера которой запланирована на сентябрь, уже вызвала резкую критику мусульманской общественности Турции.
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