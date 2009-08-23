В Польше группа верующих отправилась в паломничество на роликах

Два священника и около 50 мирян отправились 22 августа в паломничество из Варшавы в национальную польскую святыню Ченстохову на роликовых коньках.

Как сообщает Procatholic.ru, монахи конгрегации михалитов, возглавляющие паломников, для удобства передвижения по проезжей части дорог разделили участников на две группы. Все паломники обязаны надеть необходимые средства защиты - наколенники, налокотники и шлемы.

К часовне с иконой Матери Божией Ченстоховской они планируют добраться 25 августа. Общая протяженность маршрута составит 270 километров.

По словам организаторов, в паломничестве, помимо "фанатов" роликовых коньков, примут участие те католики, которые по каким-то причинам не смогли совершить пешее паломничество к главной польской католической святыне в первой половине августа.