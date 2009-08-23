Христиане Австрии отпразднуют День творения

Впервые в Австрии христиане разных конфессий соберутся 1 сентября на экуменическое богослужение в честь Дня творения. Богослужение, инициатором которого выступил Экуменический совет Церквей Австрии (ЭСЦА), пройдет в венском православном кафедральном соборе Элладской Церкви, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org.

В соответствии с пожеланием Третьей Европейской экуменической ассамблеи, которая прошла в румынском городе Сибиу в 2007 г., руководство ЭСЦА призвало все христианские Церкви Австрии включить в литургические календари 1 сентября как День творения.

Членами Экуменического совета Церквей Австрии являются общины Евангелической, Католической, Англиканской, Армянской Апостольской, а также православных Церквей - Русской, Румынской, Сербской, Болгарской, Элладской, Коптской и Сирийской.

С предложением ежегодно праздновать 1 сентября как День творения - "день благодарения за великий дар творения и молитв о его сохранении и спасении” - выступил в 1989 г. Вселенский Патриарх Димитрий I.

"Мы просим весь христианский мир ежегодно в этот день возносить молитвы и мольбы к Создателю всего и в благодарение за великий дар творения, и с просьбою о сохранении и защите творения", - призвал Патриарх Димитрий I в специальном послании. Он выразил надежду, что христиане будут "уважать и защищать окружающее творение", а их примеру последуют все, "кому вверена ответственность за управление народами", проявляя заботу о его сохранении.