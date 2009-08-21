В Москве горела синагога
20:20, 21 августа 2009Мир
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Пожар вспыхнул на кухне
Пожар вспыхнул в помещении кухни у здания Московской хоральной синагоги в центре Москвы.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы Московского управления МЧС РФ Евгения Бобылева.
«Сообщение о возгорании поступило около 16.30 мск. Горит отдельно стоящее здание рядом с Московской хоральной синагогой по адресу Большой Спасоглинищевский переулок», - сказал Бобылев.
«Пожар в здании потушен в 17.25 мск. Его площадь составила около 200 квадратных метров, пострадавших в результате происшествия нет», - сказал Бобылев.
Здание самой синагоги, по его словам, не пострадало. «Причина пожара в настоящий момент выясняется», - отметил Бобылев.
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