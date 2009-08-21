В США торнадо сорвал шпиль с церкви

На северо-востоке США бушуют торнадо и бури. Национальная погодная служба США проинформировала, что на северо-восток Айовы и город Гастингс в штате Миннесота обрушились два торнадо. Как передает Седмица.Ru, в Иллинойсе из-за непогоды получили ранения 19 человек, полностью разрушены десятки жилых домов и общественных зданий.

Один из пострадавших – мотоциклист, которого порыв ветра буквально сбросил с мотоцикла. Другой водитель пострадал, когда ветер подбросил в воздух его машину.

В штатах Миннесота, Айова, Иллинойс, Висконсин и Индиана разрушены десятки домов, повреждено много частных автомобилей.

Значительный ущерб нанесла стихия 40 зданиям в городе Миннеаполис (штат Миннесота). В Миннеаполисе ветер сорвал шпиль с местной церкви в то время, когда внутри храма находились 120 человек. Прихожане церкви, построенной 90 лет назад, поспешили укрыться от непогоды в подвальном помещении храма.