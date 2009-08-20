Палестинский профессор считает, что евреи не имеют отношения Стене плача

Еврейский народ не имеет никакого отношения к Западной стене храма (Стене плача). Такое заявление сделал представитель Палестинской администрации в недавнем телевизионном интервью, передает Богослов. Ru со ссылкой на Palestine Media Watch.

Шамех Алауне, профессор современной истории в «Открытом университете Аль-Кудс», говорит, что евреи нарочно придумали свою связь со Стеной плача в «политических целях, чтобы убедить европейских евреев и сионистов ехать в Палестину».

«Это заявление не имеет под собой никаких исторических корней», - заявил он в телевизионной программе под названием «Иерусалим - история и культура».

«Речь идет о политической терминологии, используемой для того, чтобы завоевать сердца и получить поддержку со стороны сионистов Европы, а также заставить их эмигрировать в Палестину. Ничего больше», - считает Ш.Алауне.