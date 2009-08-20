Донецкие колокола украсят православный храм Дрездена

Свой голос получил в Дрездене православный храм преподобного Семиона Дивногорца. А "отлили" его в Донецке, на металлургическом заводе, где еще в 2001 году был создан специальный участок по производству колоколов. Как сообщает сайт РИСУ, начальник участка Сергей САМОЙЛОВ отметил, что в Дрезден отправился целый оркестр - восемь звонов общим весом в 1585 килограммов.

По словам С.САМОЙЛОВА, Германия - еще один адрес в зарубежных снабжениях участка литья колоколов. Сегодня они уже звучат в России, Грузии, Греции. А наибольший колокол в Донецке отлили для Болдинского мужского монастыря. Его вес составляет 13,5 тонны. В марте этого года мастера Донецкого металлургического завода изготовили юбилейный тысячный колокол. Работа над их созданием продолжается. Характерно, что не смотря на кризис, заказов у мастеров не уменьшается.