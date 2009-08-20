Патриарх Кирилл начал поездку на Соловки

В четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начинает четырехдневную поездку по Русскому Северу, сообщают "Вести". Он посетит Соловецкий монастырь, где совершит панихиду по погибшим в застенках ГУЛАГа. Во второй части визита предстоятель Русской Православной Церкви посетит Архангельск и центр атомного судостроения России город Северодвинск.

Главное место в поездке Патриарха занимают богослужения. "По прибытии на Соловки Патриарх совершит молебен основателям монастыря преподобным Зосиме, Савватию и Герману Соловецким, а в конце дня возглавит вечернее богослужение в Спасо-Преображенском монастыре, который почти шесть веков был одним из крупнейших духовных центров Руси. Утром 21 августа предстоятель совершит литургию в день памяти всех Соловецких святых", - уточнил представитель пресс-службы Московской патриархии дьякон Александр Волков - Патриарх будет молиться и на острове Анзер, где в XX веке скончались тысячи узников (ГУЛАГа)".

В Архангельске Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заложит камень в постройку нового кафедрального собора, который возводится на месте древнего храма, разрушенного в советское время. В Северодвинске предстоятель РПЦ посетит крупнейшее оборонное предприятие – завод "Севмаш". Кроме того, планируется посещение подводной лодки "Дмитрий Донской" и общение Патриарха Кирилла с моряками.

В последний день поездки Патриарха состоится его встреча с жителями Архангельська в местном драматическом театре.