Во Франции выставили на продажу католический храм

Мэр города Массат на юге Франции выставил на продажу на интернет-аукционе Ebay один из трех католических храмов, сообщает Седмица.Ru.

Мэр-коммунист аргументировал свое решение тем обстоятельством, что в храмах нет священников, а их годовое содержание обходится в пятую часть коммунального бюджета.

Власти предложили католической иерархии переделать самый крупный храм в культурный центр, однако это предложение местный епископ счел неприемлемым и подчеркнул, что это вызовет массовые протесты.

Поскольку здания храмов во Франции, как правило, принадлежат муниципальной власти, а не Католической церкви, мэр принял решение выставить здание на продажу на аукционе.

В последние годы в связи с уменьшением количества священников и верующих продажи христианских храмов становятся все более частым явлением в Западной Европе.