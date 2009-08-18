В Сомали радикальные исламисты обезглавили четырех христиан, отказавшихся отречься от веры

В Сомали представители радикального исламского движения "Аш-Шабаб" похитили и обезглавили четырех христиан, работавших в местной неправительственной организации, помогающей сиротским приютам на юге страны, сообщает Седмица.Ru.

Инцидент произошел в приморском городке Мерка, что в 90 км от столицы страны Могадишо.

Исламисты убили христиан за то, что те отказались отречься от Христа, когда были схвачены, хотя убийцы предлагали им принять ислам и обещали за это освободить.

Через несколько дней после происшествия один из участников "Аш-Шабаб" известил родственников убитых о том, что они были обезглавлены "за вероотступничество" и что они не могут выдать им их тела, так как "не имеют кладбищ для отступников от веры".

Ранее сообщалось, что представители этого радикального движения, захватившие власть на юге и в центре Сомали, в конце июля на юго-западе государства обезглавили семерых новообращенных из ислама христиан.

В прошлом году в Сомали от рук членов этого исламского движения погибли около 10 христиан.