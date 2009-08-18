Христианский Всемирный Совет соберется на внеочередную встречу

Всемирный Христианский Совет принял решение 5-7 сентября 2009 года провести в Иерусалиме, Израиль внеочередной Всемирный конгресс, который возглавляет епископ Игорь Никитин, - сообщает Invictory.

На встречу приглашены представители Всемирного Христианского Совета из стран Западной Европы, США, Израиля, России, Прибалтики, из Центральной Азии и СНГ. Иерусалимские встречи будут посвящены вопросам, связанным с изменением законодательства в отношении свободы совести и вероисповедания в странах СНГ. В последнее время в странах бывшего СССР усилились гонения на евангельские церкви. Всемирный Христианский Совет в начале рабочего года планирует подготовить обращение к ОБСЕ и ООН, а также разработать стратегию и тактику противостояния негативным тенденциям, которые наблюдаются в отношении христиан. В частности, основной причиной созыва внеочередной встречи представителей Всемирного Христианского Совета является сильное давление на Белорусскую церковь «Новая Жизнь», сложная ситуация связанная со свободой совести в Центральной Азии, а также рассмотрение новых законов о свободе вероисповедания в странах СНГ.