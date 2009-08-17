На сайте Интерпола размещена база данных о краденых предметах искусства

Интерпол открыл авторизованным пользователям на сайте организации доступ к интернет-базе, где содержится информация о краденых предметах искусства, говорится в коммюнике международной полицейской организации, передает РИА «Новости».

База данных, размещенная во всемирной сети, заменит специальный DVD Интерпола «Краденые предметы искусства», который ранее рассылался по запросу. В базе собраны подробные описания и фотографии около 34 тысяч предметов, украденных по всему миру. Информация будет постоянно обновляться.

Доступ к базе получат не только правоохранительные органы, но и другие заинтересованные организации. По специальному запросу пароль для входа в раздел получат, в том числе, министерства культуры, музеи, аукционные дома, галереи искусства, а также фонды и коллекционеры.

«Продавцам и покупателям будет гораздо сложнее утверждать, что они не имели возможности проверить, числится ли тот или иной объект среди краденых», - отмечается на сайте Интерпола.

Хищение икон и других произведений церковного искусства остается одной из серьезных проблем в мире.