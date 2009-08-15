Сегодня Элладская Церковь празднует Успение

Сотни тысяч греков покинули в пятницу крупные города, чтобы отпраздновать на природе вершину летнего отпускного сезона - православный праздник Успения, который живущая по новому стилю Элладская церковь празднует в субботу, 15 августа.

До 150 тысяч автомобилей ежедневно покидали мегаполис Афин с начала текущей недели. Улицы города почти опустели, многие магазины, аптеки и кафе закрылись на каникулы. В пятницу вечером, когда "исход" горожан достиг своего апогея, на въездах крупных платных магистралей, ведущих в Центральную и Северную Грецию и на полуостров Пелопоннес, были зарегистрированы пробки длиной до семи километров.

Пример гражданам подали политики, в полном составе разъехавшиеся на каникулы. Президент Греции Каролос Папульяс отправился отмечать праздник Успения на живописный остров Итака в Ионическом море, связанный с легендами о царе Одиссее, герое Троянской войны. Премьер-министр Костас Караманлис отправился в северный город Комотини в области Фракия, а лидер парламентской оппозиции Йоргос Папандреу отмечает праздник на острове Парос в Эгейском море. Участие в церковных службах в день великого праздника греческие политики считают своей обязанностью.