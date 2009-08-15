В Шотландии нашли неолитический «собор»

Археологическая экспедиция, работающая на острове Мейнленд, крупнейшем в Оркнейском архипелаге (север Шотландии), объявила о находке большого неолитического культового сооружения - «собора». Длина каменного здания составляет 65 футов (19,5 метра), при этом толщина стен достигает 16 футов (4,8 метра). Высота стен сейчас составляет 3 фута (90 сантиметров), но в древности они были, конечно, много выше, сообщает The Times.

Датируемый третьим тысячелетием до нашей эры «собор» расположен на мысу Бродгар (Ness of Brodgar). Вокруг него найдены мощеная дорожка, возможно, служившая чем-то вроде лабиринта, который нужно было преодолеть, прежде чем приблизиться к «святая святых», помещению, в плане напоминающем крест. Внутри «святая святых» археологи нашли каменные предметы — мебель и некие «объекты искусства».

«Собор», крупнейшее сооружение такого рода на всем севере Шотландии, находится между двумя другими знаменитыми неолитическими достопримечательностями Мейнленда: кругом Бродгара (это «кромлех», ряд вертикально поставленных камней-менгиров) и мегалитами Стеннеса (комплексом из другой разновидности больших камней). Там же недалеко находится известное неолитическое поселение Скара-Брей. Все эти памятники объединены в единый комплекс, охраняемый ЮНЕСКО.