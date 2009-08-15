Польские археологи обнаружили древнейшую часовню

Сенсационную находку удалось сделать археологам из города Познань (Великопольское воеводство). После 10 лет поисков им наконец удалось обнаружить фундамент часовни, с которой, как полагают историки, началось распространение христианства в Польше, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.

Раскопки велись в исторической части Познани, которая называется Остров Тумски и которая ныне является религиозным центром Познани из-за большого количества находящихся там костелов.

Летописи сохранили сведения о том, что христианство в Польше стал распространять в Х веке король Мешек I, жена которого Домбрувка сама была христианкой. Резиденцией королевской четы был Остров Тумски, где у короля и королевы была своя часовня. Там они молились еще до того, как христианство было признано в Польше официальной религией.

В течение десяти лет в поисках часовни метр за метром археологи перекапывали Остров Тумски вдоль и поперек. Вначале они обнаружили под землей остаток стены древнего костела длиной в 14 метров и предположили, что часовня должна располагаться где-то неподалеку. Предположение оказалось верным.

Пока от грунта расчищено лишь 10 квадратных метров, включая алтарь, от общей площади часовни, где молились Мешек I и Домбрувка.

Археологи уже выяснили, что часовня была построена в предроманском стиле, и надеются, что после окончания раскопок они сумеют восстановить ее облик.