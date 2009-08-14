В США церковь в Мичигане выиграла в лотерею 70 тыс. долларов

В США церковь штата Мичиган выиграла в лотерею 70 тыс. долларов. Протестантская церковь сорвала внушительный куш в лотерее Lucky 7s Raffle, розыгрыш которой проводился 4 мая, сообщает АР.

Билет стоимостью 10 долларов был куплен одним из священнослужителей в мини-маркете.

По словам организаторов, церковь получит полную сумму выигранных денег, так как она представляет собой организацию, свободную от налогообложения. Обычно победители лотереи выплачивают часть выигранных денег в качестве налогов.

По словам пасторов церкви, денежный приз будет вложен в церковный строительный фонд, часть денег церковь потратит на благотворительность, еще часть - на поддержку проектов местных прихожан.