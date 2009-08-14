В США церковь в Мичигане выиграла в лотерею 70 тыс. долларов
16:58, 14 августа 2009Мир
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Билет купил пастор
В США церковь штата Мичиган выиграла в лотерею 70 тыс. долларов. Протестантская церковь сорвала внушительный куш в лотерее Lucky 7s Raffle, розыгрыш которой проводился 4 мая, сообщает АР.
Билет стоимостью 10 долларов был куплен одним из священнослужителей в мини-маркете.
По словам организаторов, церковь получит полную сумму выигранных денег, так как она представляет собой организацию, свободную от налогообложения. Обычно победители лотереи выплачивают часть выигранных денег в качестве налогов.
По словам пасторов церкви, денежный приз будет вложен в церковный строительный фонд, часть денег церковь потратит на благотворительность, еще часть - на поддержку проектов местных прихожан.
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