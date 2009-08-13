Землетрясение раскрыло старинную фреску в церкви

В пострадавшей от апрельского землетрясения итальянской деревне Онна (регион Абруццо) рабочие обнаружили большую, ранее неизвестную фреску XV века. Из-за сильных подземных толчков поздняя штукатурка сорвалась со стены церкви апостола Павла и раскрыла изображения девы Марии, Христа и ангелов, собирающих их кровь, сообщило агентство France Presse.

Площадь фрески превышает 4 квадратных метра. Эксперты считают композицию фрески необычной: дева Мария изображена выше Христа.

Деревня Онна находится недалеко от города Аквила, наиболее сильно пострадавшего от землетрясения 6 апреля 2009 года. В деревне погибло около 40 жителей, а всего в регионе - почти 300. Ущерб нанесен 1500 церквям.