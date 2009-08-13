В Непале паломники поклоняются четырехрукому ребенку

Тысячи паломников специально едут в непальскую деревню, расположенную высоко в Гималаях. Как пишет Guardian, люди хотят поклониться ребенку, которого считают новым воплощением бога Ганеши. Малыш Рисаб сросся в брюшной полости с несформировавшимся близнецом, поэтому у него четыре руки и четыре ноги.

Мать ребенка призналась, что сразу после родов она боялась реакции жителей деревни. По словам отца мальчика, 34-летнего Рихи Гимира, некоторые говорят, что Рисаб – бог, они поклоняются ему и вручают дары – несколько рупий, одежду или еду. Другие утверждают, что ребенок похож на обезьяну или является сыном ведьмы. Р.Гимира хочет, чтобы Рисабу сделали операцию, так как мальчик заслуживает нормальной жизни. Однако у родителей нет на нее денег.

К шестимесячному Рисабу пришли поклониться уже более пяти тысяч паломников.