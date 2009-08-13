Ватикан возмущен итальянской лотереей

Итальянская лотерея, в которой разыгрывается более 130 миллионов евро, возмутила Римско-католическую церковь. Она назвала игру на такие деньги аморальной, сообщают «Вести».

Сегодня в Италии состоится очередной розыгрыш крупнейшей в мире лотереи. Сорвать джек-пот, угадав 6 чисел из 90, никому не удавалось с января, хотя лотерея проводится трижды в неделю. Шанс выиграть главный приз составляет один из 622 миллионов.

Огромный выигрыш надеются сорвать не только итальянцы. Чтобы купить лотерейный билет, на Апеннины приезжают из соседних стран.

Организаторы лотереи на критику Ватикана пока не прореагировали.