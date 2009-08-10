На окупированном севере Кипра разграблено более 500 православных храмов

Газета The Washington Times привела новые данные доклада U.S. Helsinki Commission: около 500 православных храмов на оккупированном турками севере Кипра были ограблены и осквернены либо разрушены.

Как передает Седмица.Ru, из церквей на оккупированных территориях исчезли 15 тысяч икон. Тысячи православных икон, фресок, мозаик, скульптур и утвари из разграбленных на севере Кипра храмов появляются на западных аукционах.

В военные госпитали, казармы и склады были превращены 28 церквей, 13 - в амбары, 77 переделаны в мечети, где цитаты из Корана заменили иконы и распятия.

Печальна судьба монастыря Антифонетис византийской эпохи. Все его иконы и фрески были вывезены и проданы дилерам, занимающимся спекуляцией культурными ценностями.

Другой монастырь на оккупированных территориях - святой Анастасии - был превращен в роскошный отель с казино, во дворе которого создан большой плавательный бассейн.