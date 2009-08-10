В Париже 80 нелегалов захватили храм

Во Франции группа из восьмидесяти нелегальных мигрантов заняла здание церкви Нотр-Дам де Шальде.

Как передает Седмица.Ru, участники акции, среди которых много женщин и детей, требуют от властей легализовать их нахождение в стране.

"Своей акцией мы протестуем против тех проволочек, к которым прибегает префектура Парижа и ряд министерств, где наши досье находятся в течение уже многих месяцев", - заявили ее участники.

Кроме того, они потребовали создания им "достойных условий, в которых они могли бы жить и работать" в стране.

Захваты церквей нелегальными мигрантами периодически происходят во французской столице. Лишь часть из этих конфликтов удается решить мирным путем - в ряде случаев полиция прибегает к насильственной эвакуации помещений и высылке из страны части участников подобных акций.