Курс религиоведения станет обязательным в школах Казахстана

Курс "Основы религиоведения" включат с нового учебного года в школьную программу в Казахстане, сообщает информационное агентство "Новости-Казахстан".

Курс религиоведения, который раньше был факультативным, с этого года становится обязательным для изучения всеми школьниками страны, сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель министерства образования республики Серик ИРСАЛИЕВ.

"Мы полагаем, что основы религиозной терпимости и толерантности должны закладываться еще в детском возрасте", - сказал он.

С.ИРСАЛИЕВ уточнил, что курс будет включен в учебную программу старших классов.

По его словам, преподавать предмет будут педагоги, прошедшие специальную переквалификацию, имеющие опыт преподавания эстетики, истории и культурологии.