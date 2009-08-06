В Пакистане запрещены 25 религиозных организаций

В Пакистане объявлены вне закона 25 религиозных организаций. В составленный МВД список включены такие известные экстремистские группировки, как «Аль-Каида», «Лашкар-э-Тойба», «Тахрик-э-Ислами», «Джаиш-э-Мухаммад» и другие.

Как передает ИТАР-ТАСС, пакистанские войска в настоящее время проводят масштабную контртеррористическую операцию в Северо-Западной пограничной провинции, расположенной на границе с Афганистаном. Ее цель состоит в ликвидации опорных баз «Аль-Каиды» и движения «Талибан» в этом регионе, вытеснении боевиков с пакистанской территории, восстановлении стабильности и спокойствия в приграничных районах страны.

Министр информации Пакистана Заман Кайра подчеркнул, что боевики «Аль-Каиды» и «Талибана» «представляют угрозу национальной безопасности Пакистана». «Они нападают на наших солдат, убивают мирных жителей и устраивают покушения на наших лидеров», - сказал он.