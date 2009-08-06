В Грузии, возможно, обнаружено захоронение царицы Тамары

В грузинском городе Кутаиси найдена гробница с множеством драгоценностей. Как сообщает телеканал Rustavi 2, в захоронении на территории древнего храма Баграта найдены золотые серьги, кольца с рубинами, браслеты и другие украшения. Полиция оцепила район храма, чтобы не допустить разграбления могилы.

Министр культуры Грузии Николоза Руруа заявил, что находки представляют большую историческую ценность. Предположительно, в гробнице захоронена знатная женщина, возможно, принадлежащая к царскому роду.

Историк Георгий Анчабадзе не исключает, что обнаруженное захоронение может принадлежать царице Тамаре. «Центром абхазского княжества считался Кутаиси, несколько лет назад во дворе собора Баграта были обнаружены части дворца. Возможно, обнаруженное захоронение имеет связь с этим дворцом. Необходимо отметить, что в захоронении обнаружено беспрецедентное количество драгоценностей и исходя из этого, эта госпожа была приближенным к царскому двору лицом. Также не исключаю, чтобы это захоронение может принадлежать царице Тамар», - приводит слова историка «Грузия online»

Могилу Тамары в Грузии ищут уже несколько веков. Согласно легенде, после ее отпевания в разные концы страны отвезли десять гробов, неизвестно в каком из них похоронена царица.