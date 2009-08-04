В Пакистане исламисты сожгли христианский квартал

Военизированные отряды охраны патрулируют улицы города Годжра в пакистанской провинции Пенджаб после того, как накануне боевики местной террористической группировки «Лашкар-и-Джангви» сожгли дом, где проживала христианская семья. В ходе этого пожара погибли все девять членов семьи – в том числе один ребенок и четыре женщины, сообщает Благовест-инфо.

Ярость исламистов вызвали слухи о том, что в этом доме была осквернена священная книга мусульман – Коран. Сразу после этого начались беспорядки в христианском квартале: террористы стреляли без разбора, швыряли напалмовые бомбы и грабили дома, из которых бежали напуганные жители.

Свидетели сообщают, что полицейские равнодушно наблюдали за этим погромом и не реагировали на мольбы о защите. Они утверждают, что в действительности жертв намного больше, чем девять. По их словам, два человека были застрелены, и еще несколько десятков трупов находятся под завалами разрушенных зданий.

Министр по делам меньшинств заявляет, что были подожжены около 40 домов местных христиан, однако отвергает версию о том, что причиной кровавых беспорядков стало осквернение Корана.

В Пакистане проживают около 160 млн. христиан, которые составляют в этой мусульманской стране дискриминируемое меньшинство. Так, согласно местным законам, им грозит смертная казнь за осквернение Корана. Этот закон зачастую используют исламисты для сведения личных счетов с неугодными им христианами.