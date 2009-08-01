В Пакистане заживо сожжены шестеро христиан

В Пакистане в результате столкновений между мусульманской и христианской общиной были заживо сожжены шесть христиан, в том числе четыре женщины.

Как сообщает Reuters, в городе Годжра рано утром начались столкновения и перестрелки из-за распространенных сообщений, что христиане осквернили Коран.

Министерство здравоохранения страны считает, что слухи были распространены экстремистами с целью организации беспорядков и призвало членов общин к спокойствию.