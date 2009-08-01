В Албании могут разрешить однополые браки

Премьер-министр Албании Сали Бериша заявил, что его партия предложит законопроект, легализующий однополые браки, передает Би-би-си.

Это неожиданный шаг для Албании – одной из самых консервативных стран Европы, где до 1995 года гомосексуализм был незаконным.

Бериша признал, что предлагаемый закон может вызвать споры в стране, но отметил, что в современной Албании необходимо положить конец дискриминации.

Текст законопроекта был написан представителями нескольких неправительственных организаций, а затем предложен Демократической партии, которую возглавляет Бериша.

В сентябре документ будет представлен парламенту.

В стране, населенной преимущественно мусульманами, где нет открытого гей-сообщества, намерение консервативного премьер-министра вызвало удивление.

Работающий в Белграде юрист Горан Милетик, специализирующийся по правам человека и защищающий права лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), заявил, что для Албании это важный шаг вперед.

«Это вселяет надежды в представителей ЛГБТ-сообщества в Албании, учитывая, что, по сравнению с другими балканскими государствами - такими как Сербия, Македония или Хорватия - в этой стране их просто никто не замечает», - заявил Милетик.

В то же время правозащитник выразил сомнения в том, что законопроект будет принят легко , поскольку против него тут же выступили представители религиозных организаций.

Исламские и католические лидеры очень негативно отреагировали на предложение премьер-министра.

Во время изоляционистской политики правления Энвера Ходжи Албания официально считалась атеистическим государством.

Однако после падения коммунистического режима около 20 лет назад значимость религии в стране вновь возрастает, и религиозные лидеры пользуются большим влиянием.

В то же время Албания намерена войти в состав Евросоюза, и, скорее всего, предлагаемый законопроект призван показать Брюсселю, что страна разделяет западные ценности.

Если законопроект будет принят осенью, он может продвинуть Албанию еще на один шаг к вступлению в ЕС.