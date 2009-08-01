Талибы издали памятку для боевиков

Международный контингент НАТО в Афганистане обнародовал памятку для праведного моджахеда, которую в южных провинциях страны распространяет экстремистское движение «Талибан». Как сообщает Благовест-Инфо, памятка носит название «Кодекс поведения» и объясняет, что настоящий воин джихада должен подчиняться только мулле Омару, стараться не убивать мирных граждан и быть космополитичным.

«Кодекс поведения» написан на пушту, то есть предназначен в первую очередь для боевиков, действующих на юго-востоке Афганистана и в пакистанской Северо-Западной пограничной провинции. Именно там наиболее велика активность талибов — этнических пуштунов.

Памятка состоит из 13 глав и освещает все главные сферы жизни воинов джихада — от перестрелки до захвата заложников. В качестве автора «Кодекса» указывается глава афганского крыла «Талибана» мулла Омар, который с 1996 по 2001 год правил этой страной, которую переименовал в Исламский Эмират Афганистан.

Памятка моджахеда пропагандирует умеренное поведение и утверждает, что «каждый воин джихада обязан хорошо себя вести, чтобы завоевать сердца простых мусульман вокруг». Так, «Кодекс» призывает моджахедов «не подвергать дискриминации население на почве племенной, языковой или географической принадлежности». Пуштунское большинство Афганистана, основная этническая опора «Талибана», в течение всей истории страны часто конфликтовало с таджиками, узбеками и хазарейцами, проживающими в центральных и северо-западных районах. Очевидно, руководство экстремистской организации решило найти опору у всех слоев афганского общества.

К пленным мулла Омар призывает относиться гуманно. «Если будет захвачен солдат, контрактник, представитель правительства или госслужащий, ему нельзя причинять вред, — цитирует кодекс моджахеда британская газета The Daily Telegraph. — Если в плен попадет большой начальник, военный командир, окружной глава или более высокопоставленный человек, решение причинить ему какой-либо вред, убить, отпустить или простить его должен принять лишь имам».

Под имамом имеется в виду мулла Омар. Кроме того, согласно памятке, разрешение Омара или одного из его заместителей требуется для того, чтобы «убить, отпустить или обменять военнослужащего из числа неверных», то есть члена военного контингента НАТО. Обменивать обычных заложников на деньги «Кодекс поведения» строго запрещает. Этим вопросом должны заниматься главы военных подразделений «Талибана» на уровне провинции.

Отдельный раздел «кодекса» посвящен терактам, осуществляемым самоубийцами. Согласно памятке, к такому поступку стоит подходить со всей ответственностью. «Храбрый моджахед жертвует свою жизнь только во имя достойных целей, — утверждают авторы текста. — Нельзя использовать жизнь моджахеда в маловажных или бесполезных операциях. Главы провинций, округов и командиры более мелких подразделений должны сосредоточить усилия на том, чтобы избежать жертв среди мирного населения и не повредить их имущество. К этому надо подойти как можно серьезнее».

Командование НАТО заявило, что «Кодекс поведения» циркулирует на юге Афганистана уже несколько недель. «Этот текст выглядит как пропаганда: он пытается показать, что силы повстанцев имеют четкую структуру и центральное командование», — заявил бригадный генерал НАТО Эрик Трэмблей.