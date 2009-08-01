На Туринской плащанице обнаружена ранее неизвестная надпись

Недавнее исследование Туринской плащаницы, проведенное французом Тьерри Кастексом, возможно, станет еще одним свидетельством ее подлинности. Исследователь обнаружил на плащанице следы надписи на арамейском языке, сообщает "Благовест-инфо"со ссылкой на CNS.

Барбара Фрале, исследовательница Ватиканских архивов, считает, что эта надпись была сделана не позднее, чем 1 800 лет назад. По словам Фрале, впервые надписи на плащанице были обнаружены в 1978 году, а позже ученые нашли на ткани ивритские буквы, и предположили, что перед ними фрагмент надписи "Царь Иудейский". Кастикс обнаружил ранее неизвестную арамейскую надпись, состоящую из двух слов - "найден" (или "нашли") и еще одного, значение которого еще предстоит расшифровать.

Туринская плащаница почитается многими верующими как погребальная пелена Христа. Официально Католическая Церковь не выносила суждения о ее подлинности, оставив ученым устанавливать ее происхождение и возраст. Разные исследователи приходили к разным выводам - некоторые признают, что она могла быть подлинной погребальной пеленой Иисуса, а некоторые считают более поздней подделкой.

Для поклонения верующих плащаница в последний раз выставлялась в юбилейном 2000 году, после чего была произведена ее чистка и реставрация. 26 июля архиепископ Турина кардинал Северино Полетто приехал в альпийскую деревню Ле-Комб, где отдыхал Папа, и отчитался о проделанных работах и подготовке к новой экспозиции. Святыня будет выставлена в соборе Турина в апреле-мае 2010 года. Бенедикт XVI заявил, что хочет побывать в это время в Турине.