Германия: пенсионер разогнал собрание Свидетелей Иеговы

82-летний пенсионер из немецкого Билефельда, вооружившись автоматом, разогнал собрание Свидетелей Иеговы, передает "Лента.Ру" со ссылкой на DPA.

Распорядитель собрания заметил вооруженного мужчину в надвинутой на глаза фуражке, входящего в здание, и вовремя успел уведомить остальных Свидетелей Иеговы.

Около 80 человек смогли выбраться из здания через запасной выход и оказались в безопасности. Пенсионер еще некоторое время побыл в здании, а потом вышел на улицу.

В конце концов, его обезвредили двое мужчин. Прибывший на место наряд полиции задержал злоумышленника.

Как сообщает источник, при задержании у пенсионера изъяли три полных магазина к автомату, нож и самурайский меч.