Германия: пенсионер разогнал собрание Свидетелей Иеговы
09:48, 01 августа 2009Мир
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С автоматом и самурайским мечом
82-летний пенсионер из немецкого Билефельда, вооружившись автоматом, разогнал собрание Свидетелей Иеговы, передает "Лента.Ру" со ссылкой на DPA.
Распорядитель собрания заметил вооруженного мужчину в надвинутой на глаза фуражке, входящего в здание, и вовремя успел уведомить остальных Свидетелей Иеговы.
Около 80 человек смогли выбраться из здания через запасной выход и оказались в безопасности. Пенсионер еще некоторое время побыл в здании, а потом вышел на улицу.
В конце концов, его обезвредили двое мужчин. Прибывший на место наряд полиции задержал злоумышленника.
Как сообщает источник, при задержании у пенсионера изъяли три полных магазина к автомату, нож и самурайский меч.
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