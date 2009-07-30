Будет выставлена для поклонения Туринская плащаница

Папа Римский Бенедикт XVI планирует весной 2010 г. совершить поездку в Турин, где с 10 апреля по 23 мая будет выставлена для поклонения знаменитая Туринская плащаница.

Верующие почитают ее за подлинную Плащаницу Иисуса Христа. Католическая Церковь не признает этого официально, но и не отвергает почитание древней реликвии, попавшей на Запад после разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 г.

Точная дата посещения понтификом Турина пока еще неизвестна, проинформировал итальянские СМИ глава службы печати Ватикана Федерико Ломбарди.

Гостивший 26 июля в курортном местечке Аоста у находящего на отдыхе Папы Римского Бенедикта XVI архиепископ Турина кардинал Сеферино Полетто передал главе Католической Церкви официальное приглашение посетить Турин. Он же рассказал, как идет подготовка к демонстрации паломникам знаменитой Плащаницы.

Германское агентство католических новостей, комментируя это сообщение, рассказало о том, что недавно французский исследователь Тьерри Кастекс невооруженным глазом обнаружил на полотне Плащаницы несколько букв на арамейском языке, на котором говорили в Палестине во времена земной жизни Иисуса Христа. Из букв арамейского алфавита якобы можно составить фразу «мы нашли...».

По мнению историка Ватиканского архива Барбары Фрале, наличие на полотне букв арамейского языка является еще одним доказательством подлинности Плащаницы Христовой.