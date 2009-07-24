В Мексике клоуны устроили парад в честь Божьей Матери

Сотни танцующих клоунов прошли парадом по мексиканской столице к собору Божьей Матери Гваделупской, передает НТВ. Они благодарили Богородицу за то, что даже в условиях экономического кризиса она не обходит их вниманием и дает работу.

Храм Божьей Матери Гваделупской в Мехико — главная и самая посещаемая святыня в Латинской Америке. Считается, что нерукотворная икона Богоматери исцеляет больных и утешает страждущих.