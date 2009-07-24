В Мексике клоуны устроили парад в честь Божьей Матери
07:46, 24 июля 2009Мир
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Благодарили за работу во время кризиса
Сотни танцующих клоунов прошли парадом по мексиканской столице к собору Божьей Матери Гваделупской, передает НТВ. Они благодарили Богородицу за то, что даже в условиях экономического кризиса она не обходит их вниманием и дает работу.
Храм Божьей Матери Гваделупской в Мехико — главная и самая посещаемая святыня в Латинской Америке. Считается, что нерукотворная икона Богоматери исцеляет больных и утешает страждущих.
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