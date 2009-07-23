Вложить записку в Стену плача можно через Twitter

Для того, чтобы вложить записку в Стену плача теперь не надо ехать в Иерусалим. Это можно сделать с помощью факса или электронной почты. А с прошлой недели появилась еще одна возможность: можно отправить записку через социальную сеть Twitter.

Как сообщает газета "Гаарец", пользователь @theKotel обещает, что он распеча тает все поступившие от пользователей сообщения и вложит их в Стену плача. За свои услуги он не берет денег. Хотя на его сайте и предусмотрена возможность получения пожертвований на развитие сервиса.

Газета "Гаарец" пишет, что блог @theKotel принадлежит жителю Тель-Авива Алону НИРУ. И хотя он считает себя "неверующим", говорит о том, что Стена плача является частью истории и традиции еврейского народа. Сотни людей приезжают из Европы и США, чтобы вложить записку между древними камнями. Однако с развитием технологий и интернета отпадает необходимость в дальних путешествиях. А.НИР говорит, что Twitter удобен еще и тем, что размер сообщений там ограничен 140 знаками. Таким образом, на стандартном листе A4 можно распечатать несколько записок.

Газета "Гаарец" сообщает, что недавно А.НИР получил сообщение, которое было отправлено из родильного отделения больницы. В своем сообщении женщина просила, чтобы роды были быстрыми и легкими.