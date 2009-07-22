Святой Иордан стал опасен для жизни

Некогда зеркально чистая река, в водах которой крестился Иисус Христос, сегодня превратилась в канализационный сток, сообщает «Мир новостей». Ответственность за это, как отмечают в докладе ООН, лежит на израильских фермерах и жителях палестинских поселений на Западном берегу – в результате их деятельности в Иордан попадают остатки удобрений с полей и строительный мусор. Кроме того, в реку вливаются сточные воды из Сирии и Иордании. Теперь это священное место – вместилище большого количества вредных бактерий, одних только возбудителей кишечных инфекций специалисты обнаружили более 20 разновидностей.

Туристов, желающих посетить Иордан, давно уже встречает грозная надпись: «Входить в воду запрещено». Но даже если не совершать омовение, а только полюбоваться известной по библейским текстам рекой, то и это вряд ли получится – приятным зрелищем религиозную святыню назвать трудно.

Во время недавнего визита на Ближний Восток папы римского Бенедикта XVI израильские экологи обратились к нему с просьбой, чтобы понтифик убедил государственных мужей помочь очистить легендарную реку.