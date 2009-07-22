ФИФА хочет запретить футболистам молиться

22 июля. infox.ruОчередное неосторожное высказывание президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Зеппа Блаттера на этот раз задело чувства верующих людей. По инициативе главного футбольного чиновника на предстоящем чемпионате мира в Южной Африке футболистам могут запретить демонстрировать знаки и жесты, выдающие их религиозную принадлежность. Ватикан уже успел раскритиковать подобную инициативу ФИФА.

На футбольном поле Иисуса быть не должно

В мировом футболе вновь разгорелся нешуточный скандал, который, при соответствующем подходе к нему со стороны средств массовой информации, может приобрести довольно широкий размах и вызвать резонанс у огромного числа людей. Подобное развитие ситуации представляется возможным по той причине, что главным источником конфликта с участием самого популярного вида спорта на планете послужила религия.

История знает массу примеров того, как религиозные разногласия становились причиной начала войн и конфликтов, чему подтверждение мы находим в повседневных сводках новостей и по сей день. Футбол до последнего времени был далек от проблем, пока свою лепту в дело размежевания не внес президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Зепп Блаттер. Не понравился главному футбольному чиновнику массовый ритуальный обряд, который провела после победы в финале Кубка конфедераций бразильская сборная прямо на поле стадиона «Эллис Парк» в Йоханнесбурге. И он решил – на предстоящем в Южной Африке чемпионате мира футболистам будет запрещено совершать действия, выдающие их религиозную принадлежность, заявив, что подобное поведение «опасно» и «религии нет места в футболе». И в этом вопросе он получил поддержку со стороны Датской федерации футбола (DBU).

«Если честно, я не думаю, что спорт и религия должны быть настолько близки, чтобы мы могли видеть проявление той или иной религиозной позиции, – заявил главный секретарь DBU Джим Хансен. – Поскольку мы исключаем проявления политического характера, то должны сказать «нет» и религиозным проявлениям. А сейчас мы слишком рискуем, вовлекая в игровой процесс игроков разных религий».

По мнению Хансена, существующая сейчас система противоречит сама себе, поскольку, согласно уставу ФИФА, за проявление игроком или клубной организацией политических, личных или религиозных пристрастий следует наказание.

Противоречивость этого закона и была продемонстрирована по окончании финала Кубка конфедераций, когда бразильские футболисты, снимая свои игровые футболки, обнажали надетые под них безрукавки, на которых отчетливо читались надписи «Я люблю Иисуса», «Я люблю Бога».

«Нет необходимости отказываться от религиозных ценностей»

«Все упирается в вопрос интерпретации правила, – озвучил свою позицию по этой проблеме представитель УЕФА. – Мы допускаем подобную систему до тех пор, пока это не причиняет вред или не оскорблять какую-либо группу, человека или общество».

Но парадокс заключается в том, что серьезных конфликтных ситуаций на религиозной почве в футболе не возникало. И необходимости в том, чтобы закон требовал доработки, соответственно, также не было. Но, видимо, у Блаттера на этот счет были свои соображения. И как тут не вспомнить его заявление после финала чемпионата мира 2002 года, которое по своему содержанию было аналогично нынешнему. Стоит напомнить, что тогда победу также одержали импульсивные бразильцы.

Неудивительно, что повторные нападки на религию вызывали у ее приверженцев соответствующую реакцию. Свое мнение на эту тему озвучил и Ватикан – вотчина католической церкви. «Я утверждаю, что нет необходимости отказываться от религиозных и этических ценностей, отсутствие которых может быть причиной моральной деградации, которая затронет футбол и спортивные состязания в целом», – сказал Эддио Константини – глава спортивного фонда Ватикана.

То, что религиозные конфессии продолжат отстаивать свои позиции, сомнений не вызывает. Остается только узнать, насколько упорно свою позицию будет отстаивать ФИФА. Удивительно другое. Организация, у которой на повестке дня куда более насущные проблемы, в числе которых подготовка к чемпионату мира, неравенство возможностей футбольных клубов, разногласия с WADA, договорные матчи и прочее, сама создает себе новые проблемы.