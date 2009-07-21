Израильтяне испугались в самолете пассажиров с Кораном

Израильтяне устроили бунт в аэропорту Анталии, отказавшись лететь в одном самолете с подозрительными пассажирами, громко читавшими Коран. Двух мужчин записали в террористы, потому что они вслух читали священную мусульманскую книгу и часто повторяли "Аллах Акбар", сообщает NEWSru Israel со ссылкой на газету Yedioth Ahronoth.

Большинство пассажиров чартерного рейса компании Sky Airlines (на борту было 150 израильтян) отказались лететь, пока самолет не проверят на предмет взрывных устройств. После длительных ночных переговоров, в которых участвовал израильский консул, местные власти согласились обыскать лайнер.

Сотрудники службы безопасности аэропорта тщательно проверили самолет и багаж пассажиров, однако не обнаружили ничего подозрительного. Только после этого израильтяне согласились снова сесть на борт.