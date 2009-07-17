В терактах в Джакарте подозревают мусульманскую группировку

Несколько взрывов произошло в центре индонезийской столицы Джакарты. Погибли не менее девяти человек, ранены 50, передает Благовест Инфо. Теракты произошли спустя две недели после президентских выборов в Индонезии. Во взрывах подозревают мусульманскую группировку «Джамаа исламия».

Взрывы прогремели в двух фешенебельных отелях - JW Marriott, Ritz-Carlton. Уже через несколько часов в Джакарте раздался и третий взрыв – взлетел на воздух автомобиль. Чуть позже поступила информация о том, что машина взорвалась не из-за бомбы. По данным полиции, в автомобиле взорвалась неисправная аккумуляторная батарея.

Отели находятся под круглосуточной охраной. Въезд автомобилей на их территорию разрешен лишь после тщательного досмотра, все входящие в гостиницу люди проходят через металлоискатель и детектор взрывчатки. Тем не менее террористам удалось попасть внутрь отелей.

В 2003 году в Джакарте рядом с отелем JW Marriott была взорвана начиненная взрывчаткой автомашина, тогда погибли 12 человек, были ранены 150. Ответственность за те взрывы возлагали на мусульманскую группировку «Джамаа исламия», которая считается отделением «Аль-Каиды» в странах Юго-Восточной Азии. И сейчас эксперты склоняются к мысли, что эти теракты осуществила «Джамаа исламия».