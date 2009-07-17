В Иерусалиме продолжаются погромы, совершаемые ортодоксами

В Иерусалиме 18 полицейских получили ранения во время беспорядков, устроенных сегодняшней ночью ультрарелигиозными жителями.

Ортодоксы уже третьи сутки продолжают погромы в районе религиозных кварталов и въезда в город по трассе Тель-Авив - Иерусалим.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в волнениях принимают участие более 1,5 тыс. приверженцев антисионистской секты "Толдот ахарон" и других хасидских общин. Они перекрывают улицы, разливают на них масло, жгут мусор, забрасывают камнями полицейских, а также окна государственных и муниципальных учреждений. Кроме того, отмечают в иерусалимской полиции, ультраортодоксы бьют лампочки в светофорах и даже пытаются валить столбы линий электропередачи.

Поводом для волнений стал "несправедливый", по мнению хасидов, арест 30-летней многодетной матери, принадлежащей к "Талдот ахарон". Она подозревается в том, что морила голодом своего 3-летнего сына, и, по мнению медиков, страдает психическим расстройством. По решению суда, ее должны были освободить из-под стражи сегодня, однако прокуратура настаивает, чтобы сначала женщина прошла освидетельствование у психиатров. Прежде чем отпускать ее на свободу, следователи хотят убедиться, что она не представляет опасности для собственной семьи. Мальчик находится в иерусалимской клинике под усиленной охраной и, по словам врачей, получив нормальное питание, быстро поправляется.