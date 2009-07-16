860 лет назад был освящен храм Гроба Господня в Иерусалиме

Восстановленный в середине XII века храм Воскресения Христова является главной святыней всех христиан. Он был освящен 15 июля 1149 года, спустя полвека после освобождения Иерусалима, сообщает

Храм был освящен 15 июля 1149 года, спустя полвека после освобождения Иерусалима. Затем были построены базилики в Вифлееме и Назарете. В последующей истории храм Гроба Господня подвергался значительному разрушению, повреждался пожарами в XIX и XX веках.

В настоящее время храм разделен между шестью христианскими конфессиями: греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской, каждой из которых выделены свои алтари и часы для молитв.