В Австрии отлученная от Церкви женщина украла причастие

Кристине МАЙР-ЛЮМЕТЦБЕРГЕР, женщина, отлученная от Церкви за то, что называет себя католическим епископом, оказалась в центре скандала, произошедшего в австрийском городе Линц.

Как сообщает Благовест-инфо со ссылкой на блог CathCon, МАЙР-ЛЮМЕТЦБЕРГЕР пришла на воскресную мессу в местной церкви св. Петра, одетая как епископ. Епископ Линца Людвиг ШВАРЦ отказался причастить ее, и тогда женщина взяла облатку из дароносицы сама.

"Я чувствую обиду и гнев, как женщина, которую впервые ударил мужчина", - так МАЙР-ЛЮМЕТЦБЕРГЕР прокомментировала отказ епископа ШВАРЦА причастить ее.

Храм св. Петра в Линце - церковь, прихожанкой которой является МАЙР-ЛЮМЕТЦБЕРГЕР. Как рассказал священник Франц ЦАЙГЕР, после своего отлучения женщина ни разу не приступала к причастию в этой церкви, и пришла лишь на мессу, которую совершал епископ ШВАРЦ.

Кристине МАЙР-ЛЮМЕТЦБЕРГЕР родилась в Линце в 1956 году. По окончании школы она поступила в бенедиктинский монастырь, но позднее оставила монашескую жизнь и вышла замуж (не будучи освобождена от обетов). В 2002 году она и еще шесть женщин были "рукоположены" в священники аргентинским епископом Ромуло Антонио БРАСКИ, ранее порвавшим с Ватиканом. Нелигитимная ординация прошла на борту корабля на середине Дуная - по реке проходит граница двух епархий, так что формально действия БРАСКИ не могли расцениваться как посягательство на власть местных епископов. Как только стало известно о рукоположении, Святой Престол объявил его недействительным, но женщины, прозванные в прессе "дунайской семеркой",отказались признать этот декрет Ватикана, и были отлучены от Церкви. В 2003 году МАЙР-ЛЮМЕТЦБЕРГЕР была "рукоположена в епископы", при этом имя совершителя тайной церемонии держится в секрете.