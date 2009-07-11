Белый дом перепутал Обаму с критиком ислама

Белый дом США в пресс-релизе, разосланном журналистам по случаю подписания в Москве рамочного договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), в имени президента США Барака ОБАМЫ допустил ошибку.

Как пишет New York Observer, в документе значилось, что с российской стороны договор подписал «Дмитрий Медведев» (имя российского лидера написано безошибочно), а с американской — некий Barak Obama (между тем как правильно имя Обамы пишется так — Barack). Как известно, Бараком (Barak) звали одного из библейских персонажей. Такое имя носил выдающийся судья, упоминавшийся в Книге судей израилевых (часть Ветхого Завета). Комментаторы уже начали ехидничать по этому поводу, что ошибка в договоре допущена намеренно, дабы в дальнейшем дезавуировать его под предлогом того, что документ подписан не американским президентом. Другие любопытствующие предположили, что неверно написанное имя ОБАМЫ может указать на его связь с известным критиком ислама, писателем пакистанского происхождения Ибн ВАРАКОМ. Правда, это можно допустить, прочитав неправильное написание имени ОБАМЫ на английском.

Кроме того, американский президент в отличие от ВАРАКА недавно в Каирском университете высказался за дружбу с исламским миром.