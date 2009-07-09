Лех Валенса назвал концерт певицы Мадонны «сатанинской провокацией»

Бывший президент Польши Лех ВАЛЕНСА уверен, что концерт певицы Мадонны в Варшаве не случайно назначен в праздник Девы Марии. «Мне кажется, что это сатанинская провокация», - передает слова политика Благовест-инфо со ссылкой на Dziennik.pl.

ВАЛЕНСА заявил, что поддержит протест католиков против концерта Мадонны в Польше. Экс-президенту не нравится его дата. 15 августа, когда должно состояться выступление звезды поп-музыки, Католическая Церковь празднует торжество Успения Пресвятой Девы Марии.

Валенса напомнил, что многие годы носит изображение Девы Марии на лацкане пиджака.

«Поэтому мой протест обоснован. Я был бы счастлив, если бы было достигнуто соглашение по этому вопросу», - добавил он.

Бывший президент Польши также сообщил, что если звезда поп-музыки откажется от этой провокации, то в благодарность он даже готов с ней встретиться.

Организаторы выступления звезды настаивают на том, что концерт состоится в назначенный срок. «Дата не может быть изменена. Ее назначили менеджеры Мадонны. Перенос на другую дату невозможен, потому что певица начала концертный тур в Европе», - сказал один из сотрудников агентства.