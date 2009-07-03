В Киеве появится армянская церковь. Об этом шла речь на встрече киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с послом Армении в Украине Арменом ХАЧАТРЯНОМ, сообщает "Хрещатик".

«Теперь мы имеем лишь небольшую каплицу, которая может принять одновременно лишь 10 человек, а нас в Киеве около 30 тысяч. Можете себе только представить, что делается там, в воскресенье», – отметил архиепископ Армянской Апостольской Церкви Григорис БУНИАТЯН.

Вопрос о предоставлении земельного участка под церковь уже обсуждался раньше. Представители Армении хотели возвести новостройку на Подоле, однако местное население не поддержало такого решения. Поэтому было решено выделить землю в Харьковском массиве.



