Патриарх Кирилл: христианство может сблизить Россию и США

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что христианская вера является важной базой для сближения России и США.

Об этом он заявил на встрече с послом США в России, передает Интерфакс-Религия.

"Я глубоко убежден, что отношения между религиозными лидерами, общинами двух стран является очень важным фактором отношений между народами", – сказал патриарх в пятницу в Москве на встрече с послом США в РФ Джоном Байерли.

Предстоятель отметил, что Церковь и вера имеют отношение к человеческим сердцам.

"Если сердца американцев и россиян будут ближе друг другу, то, я думаю, этот фактор не меньше положительной политической, экономической конъюнктуры будет способствовать тому, что наши страны будут дружественно, тесно взаимодействовать во имя достижения тех целей, которые сегодня стоят, и будут способны совместно отвечать на те вызовы, которые сегодня стоят вообще перед всей человеческой цивилизацией", – уверен патриарх Кирилл.

Он также заявил о том, что в России возлагают большие надежды на визит президента США Барака Обамы в РФ и считают, что сегодня "действительно складываются предпосылки для улучшения отношений между нашими странами".

Патриарх напомнил, что у Русской православной церкви большая история отношений с США. Так, православие в Америку было принесено русскими миссионерами.

"Присутствие Русской церкви на американском континенте очень способствовало развитию отношений Православной церкви с другими конфессиями, религиями США. Даже в самые трудные времена, времена "холодной войны", христиане Соединенных Штатов и Советского Союза сохраняли добрые отношения, и это, конечно, было, может быть, не очень мощным, но реальным воздействием на ситуацию", – подчеркнул патриарх Кирилл.