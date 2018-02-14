В Болгарии на 104-ом году жизни умер аскет дедушка Добри, которого знает весь мир

В болгарском селе Байлово на 104-м году жизни скончался Добре Димитров Добрев, известный как Дедушка Добри.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на официальный сайт Болгарской Православной Церкви, на протяжении многих лет Дедушка Добри отказывался от материальных благ, полностью посвятив себя духовному. За щедрость и аскетизм многие называли его «святым из Байлово».

Добре Димитров Добрев родился в Байлово в 1914 году, и всю жизнь занимался крестьянским трудом. Около 2000 года он решил пожертвовать все свое имущество Церкви. Каждый день приезжал на автобусе или шел пешком в Софию, отстоящую от села на 40 с лишним км, и собирал возле храмов подаяние. Все полученные деньги Дедушка Добри передавал на восстановление храмов и другие нужды, оставляя себе лишь еду и одежду. Со временем он стал известен и почитаем не только в Болгарии, но и за ее пределами.

Похороны Добре Димитрова Добрева состоятся 15 февраля. Храм в Байлово, где проходит прощание с ним, открыт для паломников всю ночь.