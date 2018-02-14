Группа Всемирного Совета Церквей "Паломничество справедливости и мира" посетила Колумбию

В столице Колумбии Боготе с 5 по 11 февраля побывала специальная группа Всемирного совета церквей под названием «Паломничество справедливости и мира», членами которой являются представители православной, католической, древневосточной и протестантских конфессий.

Основанная на X Генеральной ассамблее ВСЦ в Пусане группа ставит своей задачей посещение стран с тяжелой социальной обстановкой с целью оказания помощи их жителям и составления соответствующих рекомендаций для Всемирного совета церквей, сообщает mospat.ru.

В 2016 году члены группы посетили Палестину и Израиль, в 2017 году – Нигерию. В 2018-м страной назначения была избрана Колумбия, в которой на протяжении полувека продолжается вооруженный конфликт. В 2016 году было подписано мирное соглашение между правительством Колумбии и ультралевой военной организацией «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа» (ФАРК).

Между тем, будучи самой многочисленной по своему составу, ФАРК не являлась единственной группой, принимавшей участие в военных действиях против правительства. Ввиду этого военное противостояние в Колумбии продолжается и по сей день. Количество жертв с момента начала конфликта в 1964 году превышает 220 тысяч человек. Более 178 тысяч погибших — мирные жители.

За время пребывания в Боготе члены группы «Паломничество справедливости и мира» провели ряд совместных заседаний с представителями различных политических и социальных кругов страны, встретившись с заместителем министра Колумбии по политическим вопросам Гектором Эспиносой, генеральным секретарем католической Конференции латиноамериканских епископов (CELAM) Монсеньором Хуаном Эспиносой, бывшими участниками военного конфликта, гражданскими активистами, лидерами протестантских церквей, а также колумбийской молодежью.

По итогам работы группы составлены специальные рекомендации, которые будут рассмотрены на следующем заседании Центрального комитета ВСЦ в 2018 году.