В Турции уволили проповедника, который грозил женщинам в брюках местом в аду
19:27, 14 февраля 2018Мир
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Ихсан Шеноджак / islam-today.ru
Известный проповедник и богослов Ихсан Шеноджа лишился должности в Управлении по делам религий Турции после скандальных заявлений в отношении женщин.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на местные СМИ, богослов и ранее был критически настроен по отношению к представительницам прекрасного пола, называя преступлением выщипывание бровей и поступление в вуз, однако сейчас, судя по всему, перешел все границы.
Теперь религиозный деятель заявил, что «женщина, которая носит брюки, заслуживает того, чтобы попасть в ад», чем вызвал возмущение не только женских общественных организаций, но и турецкой общественности в целом.
В результате проведенного в отношении богослова внутреннего расследования было принято решение о его увольнении с должности в Управлении по делам религий Турции.
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