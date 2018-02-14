В Турции уволили проповедника, который грозил женщинам в брюках местом в аду

19:27, 14 февраля 2018
Мир
693 0
Ихсан Шеноджак / islam-today.ru

Как сообщает Islam-today со ссылкой на местные СМИ, богослов и ранее был критически настроен по отношению к представительницам прекрасного пола, называя преступлением выщипывание бровей и поступление в вуз, однако сейчас, судя по всему, перешел все границы.

Теперь религиозный деятель заявил, что «женщина, которая носит брюки, заслуживает того, чтобы попасть в ад», чем вызвал возмущение не только женских общественных организаций, но и турецкой общественности в целом.

В результате проведенного в отношении богослова внутреннего расследования было принято решение о его увольнении с должности в Управлении по делам религий Турции. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter