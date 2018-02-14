В Турции уволили проповедника, который грозил женщинам в брюках местом в аду

Известный проповедник и богослов Ихсан Шеноджа лишился должности в Управлении по делам религий Турции после скандальных заявлений в отношении женщин.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на местные СМИ, богослов и ранее был критически настроен по отношению к представительницам прекрасного пола, называя преступлением выщипывание бровей и поступление в вуз, однако сейчас, судя по всему, перешел все границы.

Теперь религиозный деятель заявил, что «женщина, которая носит брюки, заслуживает того, чтобы попасть в ад», чем вызвал возмущение не только женских общественных организаций, но и турецкой общественности в целом.

В результате проведенного в отношении богослова внутреннего расследования было принято решение о его увольнении с должности в Управлении по делам религий Турции.